1 кг расплавленной меди охладили на 1 градус ниже температуры плавления. Сколько в??делилось теплоты?

Физика

1 кг расплавленной меди охладили на 1 градус ниже температуры плавления. Сколько в??делилось теплоты?

Автор: Гость