1 кг расплавленной меди охладили на 1 градус ниже температуры плавления. Сколько в??делилось теплоты?

Физика
1 кг расплавленной меди охладили на 1 градус ниже температуры плавления. Сколько в??делилось теплоты?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Достаточно посмотреть на таблицу удельной теплоемкости веществ: ответ 380 Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Смвмненрррррррр565675764егеге
Ответить
Русский язык
Подчеркните подлежащее и сказуемое в каждом предложении. Употребите, где нужно, т??ре. 1. Пословица - мудрость народа. 2 Человек есть украшение...
Ответить
Английский язык
Помогите.Реферат по английскому на тему ,,Лахнеское чудовище".
Ответить
Математика
Напиши всё после последнего икса, ладно?
Ответить
Математика
Самое маленькое число,которое делится на 2,3,4, это.... А 1 В 2 С 6 Д 12 Е 24
Ответить