1 кг расплавленной меди охладили на 1 градус ниже температуры плавления. Сколько в??делилось теплоты?
Физика
1 кг расплавленной меди охладили на 1 градус ниже температуры плавления. Сколько в??делилось теплоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Достаточно посмотреть на таблицу удельной теплоемкости веществ: ответ 380 Дж
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