Подчеркните подлежащее и сказуемое в каждом предложении. Употребите, где нужно, т??ре. 1. Пословица - мудрость народа. 2 Человек есть украшение Мира. 3. Дружба – это прежде всего искренность. 4. Злой язык что стрела. 5 Умелому ...

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Подчеркните подлежащее и сказуемое в каждом предложении. Употребите, где нужно, т??ре. 1. Пословица - мудрость народа. 2 Человек есть украшение Мира. 3. Дружба – это прежде всего искренность. 4. Злой язык что стрела. 5 Умелому воину зима не помеха. 6. Долг наш защищать крепость. 7. Погода прекрасна. 8. Я не вор какой, душегуб лесной, я слуга царя, царя грозного. 9. Говорить с вами – только слова тратить. 10. Площадь этого зала – двести квадратных метров.

Автор: Гость