Подчеркните подлежащее и сказуемое в каждом предложении. Употребите, где нужно, т??ре. 1. Пословица - мудрость народа. 2 Человек есть украшение Мира. 3. Дружба – это прежде всего искренность. 4. Злой язык что стрела. 5 Умелому ...
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Подчеркните подлежащее и сказуемое в каждом предложении. Употребите, где нужно, т??ре. 1. Пословица - мудрость народа. 2 Человек есть украшение Мира. 3. Дружба – это прежде всего искренность. 4. Злой язык что стрела. 5 Умелому воину зима не помеха. 6. Долг наш защищать крепость. 7. Погода прекрасна. 8. Я не вор какой, душегуб лесной, я слуга царя, царя грозного. 9. Говорить с вами – только слова тратить. 10. Площадь этого зала – двести квадратных метров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. подлежащее- пословица , сказуемое - мудрость 2. подлежащее - человек , сказуемое- украшение. 3. Дружба - подлежащее, сказуемое искренность. 4. подлежащее язык, стрела сказуемое. 5. зима - подлежащее, не помеха - сказуемое. 6. долг- подлежащее; наш- сказуемое 7. Погода-подлежащее; прекрасна-сказуемое. 8.Не вор-подлежащее;душегуб-подлежащее; слуга царя-подлежащее. 9.слова- подлежащее, говорить-сказуемое, тратить-сказуемое. 10.Площадь-подлежащее.
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