Напиши всё после последнего икса, ладно?

Математика
Напиши всё после последнего икса, ладно?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=8целых 1/18 Ответ Х =8целых 1/18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Самое маленькое число,которое делится на 2,3,4, это.... А 1 В 2 С 6 Д 12 Е 24
Ответить
Русский язык
Вспомни словарные слова с удвоенными согласными. И впиши их в нужные строчки кро??сворда.
Ответить
Қазақ тiлi
Казак тили 3 сынып 59 бет 6 жаттыгу сурет бойынша әңгіме құрау
Ответить
Математика
Помогите. пожалуйста. ......... ........... ........
Ответить
Математика
Помоги решить №248,№249,№250
Ответить