Помоги решить №248,№249,№250

Математика
Помоги решить №248,№249,№250
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Гость:
249). 12/15 6/20 1.3/8 6/12
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