Помогите плиииззз!!!! в задачи сформировать квадратную матрицу порядка n по задан??ому образцу в паскале abc
Информатика
Помогите плиииззз!!!! в задачи сформировать квадратную матрицу порядка n по задан??ому образцу в паскале abc
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const n=9; var a:array[1..n,1..n] of integer; i,j:integer; begin for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do begin if j=n-i+1 then a[i,j]:=i else a[i,j]:=0; Write(a[i,j]:3) end; Writeln end; end. Пример 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
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