Помогите плиииззз!!!! в задачи сформировать квадратную матрицу порядка n по задан??ому образцу в паскале abc

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Помогите плиииззз!!!! в задачи сформировать квадратную матрицу порядка n по задан??ому образцу в паскале abc

Автор: Гость