Помогите плиииззз!!!! в задачи сформировать квадратную матрицу порядка n по задан??ому образцу в паскале abc

Информатика
Помогите плиииззз!!!! в задачи сформировать квадратную матрицу порядка n по задан??ому образцу в паскале abc
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const   n=9; var   a:array[1..n,1..n] of integer;   i,j:integer; begin   for i:=1 to n do begin     for j:=1 to n do begin       if j=n-i+1 then a[i,j]:=i else a[i,j]:=0;       Write(a[i,j]:3)       end;     Writeln   end; end. Пример   0  0  0  0  0  0  0  0  1   0  0  0  0  0  0  0  2  0   0  0  0  0  0  0  3  0  0   0  0  0  0  0  4  0  0  0   0  0  0  0  5  0  0  0  0   0  0  0  6  0  0  0  0  0   0  0  7  0  0  0  0  0  0   0  8  0  0  0  0  0  0  0   9  0  0  0  0  0  0  0  0
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