Найди длину стороны квадрата,еслиего перемитер 36с

Математика
Найди длину стороны квадрата,еслиего перемитер 36с
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Гость:
Ответ 9, просто на четыре поделить надо
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