В молекулі ДНК виявлено 760 гуанілових нуклеотидів, які складають 26% від загальної ??ількості нуклеотидів даної ДНК. Скільки відсотків адерільового нуклеотиду в даній ДНК?

Биология

В молекулі ДНК виявлено 760 гуанілових нуклеотидів, які складають 26% від загальної ??ількості нуклеотидів даної ДНК. Скільки відсотків адерільового нуклеотиду в даній ДНК?

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