В молекулі ДНК виявлено 760 гуанілових нуклеотидів, які складають 26% від загальної ??ількості нуклеотидів даної ДНК. Скільки відсотків адерільового нуклеотиду в даній ДНК?

Биология
В молекулі ДНК виявлено 760 гуанілових нуклеотидів, які складають 26% від загальної ??ількості нуклеотидів даної ДНК. Скільки відсотків адерільового нуклеотиду в даній ДНК?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г=Ц=26% А+Т=100-(26+26)=48% А=Т=48/2=24%.
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