В молекулі ДНК виявлено 760 гуанілових нуклеотидів, які складають 26% від загальної ??ількості нуклеотидів даної ДНК. Скільки відсотків адерільового нуклеотиду в даній ДНК?
Биология
В молекулі ДНК виявлено 760 гуанілових нуклеотидів, які складають 26% від загальної ??ількості нуклеотидів даної ДНК. Скільки відсотків адерільового нуклеотиду в даній ДНК?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г=Ц=26% А+Т=100-(26+26)=48% А=Т=48/2=24%.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА опиши одну горную породу которая встречается в Молдове где о??а встречается. происхождение. где используется
Қазақ тiлi
Переведите вопросы баласына сорпа неге дәмсіз болып көрінді? Шешесі баласына н?? айтты? Бала әкесімен қандай жұмыс істеді? Қалай ойлайсыңда...