В каких произведениях упоминается воздушный шарик?

Литература
В каких произведениях упоминается воздушный шарик?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вини пух , муха цыкатуха
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