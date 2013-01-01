Переведите вопросы баласына сорпа неге дәмсіз болып көрінді? Шешесі баласына н?? айтты? Бала әкесімен қандай жұмыс істеді? Қалай ойлайсыңдар, кешкі тамақтын сорпасы неге дәмдірек болды?

Қазақ тiлi
Переведите вопросы баласына сорпа неге дәмсіз болып көрінді? Шешесі баласына н?? айтты? Бала әкесімен қандай жұмыс істеді? Қалай ойлайсыңдар, кешкі тамақтын сорпасы неге дәмдірек болды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почему мальчику бульон не вкусный показалось?Мать мальчику что сказала?Мальчик с отцом какую работу сделал?Как вы думаете почему ужин вкусный был?
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