В субтропическом климатическом поясе южного полушария господствуют воздушные массы: Выберите один ответ: a. тропические — летом, умеренные — зимой. b. тропические — круглый год; c. умеренные — круглый год; d. тропические —...

География

В субтропическом климатическом поясе южного полушария господствуют воздушные массы: Выберите один ответ: a. тропические — летом, умеренные — зимой. b. тропические — круглый год; c. умеренные — круглый год; d. тропические — зимой, умеренные — летом;

Автор: Гость