В субтропическом климатическом поясе южного полушария господствуют воздушные массы: Выберите один ответ: a. тропические — летом, умеренные — зимой. b. тропические — круглый год; c. умеренные — круглый год; d. тропические —...
География
В субтропическом климатическом поясе южного полушария господствуют воздушные массы: Выберите один ответ: a. тропические — летом, умеренные — зимой. b. тропические — круглый год; c. умеренные — круглый год; d. тропические — зимой, умеренные — летом;
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