Пожалуйста срочно номер 4

Алгебра
Пожалуйста срочно номер 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 любые числа,кроме отрицательных во 2 тоже,так же
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