ПЖ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! ДАМ 50Б!

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Причастный оборот -определение всегда ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 1 определения(маленькой керосиновой) 2приложение(данной ей Лещинским-уточнение(волнистой) 3определение(гранитный) 4определение(разноцветный) 5определение(русскую и другую) ПРичастные обороты стоявшая на столе,увлеченная книгой, Отделивший площадку от бора,ПЕРЕЛЕЗАВШЕГО( одиночное причастие, также определение), стоявшего на площадке, окаймленное кустами молодых ракит, рожденный в далекие годы под смутною сельской звездой