ПЖ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! ДАМ 50Б!

Русский язык
ПЖ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! ДАМ 50Б!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастный оборот -определение всегда ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 1 определения(маленькой керосиновой) 2приложение(данной ей Лещинским-уточнение(волнистой) 3определение(гранитный) 4определение(разноцветный) 5определение(русскую и другую) ПРичастные обороты стоявшая на столе,увлеченная книгой, Отделивший площадку от бора,ПЕРЕЛЕЗАВШЕГО( одиночное причастие, также определение), стоявшего на площадке, окаймленное кустами молодых ракит, рожденный в далекие годы под смутною сельской звездой
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