Доклад на тему глисты

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Что такое "глисты"? Глистами (по медицинской терминологии гельминтами) называют паразитических червей и их личинки. Разновидностей гельминтов, вредящих человеку очень много, но большинство из них встречается либо редко ("случайно"), либо только в определенных географических зонах. В европейской части России и стран СНГ наиболее часто встречаются кишечные нематоды или круглые гельминты, паразитирующие в просвете кишечника (аскарида, острица). Значительно реже встречаются другие нематоды паразитирующие в стенке кишечника или других органах (анкилостома, некатор, трихинелла, кишечная угрица и др.). Практически не бывает у детей при соблюдении элементарной гигиены (неупотребление в пищу сырого или термически недостаточно хорошо обработанного мяса или рыбы, немытых овощей и фруктов, некипяченой воды из естественных водоемов) таких глистов, как сосальщики (трематоды) и ленточные гельминты (цестоды). Более 90% всех глистных заболеваний у детей Москвы вызывают кишечные нематоды. Аскариды - круглые в поперечнике черви с заостренными концами, белого цвета, часто - полупрозрачные, длиной от нескольких миллиметров до 10 -15 сантиметров. Аскариды паразитируют преимущественно в тонком кишечнике, не прикрепляясь к стенке кишечника, а находясь в просвете и постоянно совершая движение в сторону, противоположную движению пищи. Поэтому обнаружить аскариду в кале довольно сложно. Периодически с калом выделяются микроскопические яйца аскариды, невидимые невооруженным глазом, но выделение яиц бывает не каждый день, что затрудняет диагностику аскаридоза по калу. Длительность жизни аскариды без проведения противоглистной терапии может составлять несколько лет. Острицы - мелкие, длиной до 1 см, часто изогнутые, белесоватого цвета паразиты. Местом обитания остриц служат нижние отделы тонкого и толстого кишечника, поэтому остриц чаще, чем аскарид, можно увидеть в кале. В ночное время острицы выбираются на кожу, где в складках откладывают яйца. У девочек они нередко заползают в наружные половые органы, вызывая раздражение и инфицирование слизистых оболочек бактериями, простейшими, грибами. Длительность жизни остриц составляет до 1,5 месяцев, но за счет огромного количества откладываемых яиц их численность постоянно восстанавливается и болезнь, без лечения, может длиться годами. Состояние, когда у ребенка есть острицы, называется энтеробиоз.