Какие предлоги бывают в английском языке!!!можно без перевода.

Английский язык
Какие предлоги бывают в английском языке!!!можно без перевода.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A. Простые, состоящие из одного корня: in - в for - для on - на b. Производные, имеющие в своем составе суффиксы и префиксы: across - через below - внизу c. Сложные, состоящие из нескольких корней: into (in + to) внутрь upon (up + on) над without (with + out) без d. Составные, состоящие из нескольких слов: according to - согласно as for - что касается
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