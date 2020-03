Какие предлоги бывают в английском языке!!!можно без перевода.

Гость: Гость:

A. Простые, состоящие из одного корня: in - в for - для on - на b. Производные, имеющие в своем составе суффиксы и префиксы: across - через below - внизу c. Сложные, состоящие из нескольких корней: into (in + to) внутрь upon (up + on) над without (with + out) без d. Составные, состоящие из нескольких слов: according to - согласно as for - что касается