Как записать 6млн.835тис

Математика
Как записать 6млн.835тис
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное надо записать 6 миллионов 835 тис =6.835.000
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