Стих про катания на льду опасно 4 строчки
Окружающий мир
Стих про катания на льду опасно 4 строчки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катание на льду. Вот такая штука. Радость и веселье приносит всем. Но это опасно,помните дети. (знаю рифмы нет)
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