В пенале у оли лежит 13 карандашей у вали на 6 карандашей меньше . сколько карандаше?? лежит в пенале у вали? ( составить условие и решения задачи )

Математика
В пенале у оли лежит 13 карандашей у вали на 6 карандашей меньше . сколько карандаше?? лежит в пенале у вали? ( составить условие и решения задачи )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-6=7(кар)-У Вали в пенали Ответ:7 карандашей
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