В пенале у оли лежит 13 карандашей у вали на 6 карандашей меньше . сколько карандаше?? лежит в пенале у вали? ( составить условие и решения задачи )

Математика

В пенале у оли лежит 13 карандашей у вали на 6 карандашей меньше . сколько карандаше?? лежит в пенале у вали? ( составить условие и решения задачи )

Автор: Гость