29 равно 6 умножить на 4 плюс 5 Определите делитель и неполное частное
Математика
29 равно 6 умножить на 4 плюс 5 Определите делитель и неполное частное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29=6*4+5 делитель "4", остаток "5"
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