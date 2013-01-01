ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА опиши одну горную породу которая встречается в Молдове где о??а встречается. происхождение. где используется

География

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА опиши одну горную породу которая встречается в Молдове где о??а встречается. происхождение. где используется

Автор: Гость