Рассчитай кол-во теплоты, израсходованное на превращение в пар 1 кг воды при темпе??атуры кипения, если начальная температура воды была 0 градусов
Физика
Рассчитай кол-во теплоты, израсходованное на превращение в пар 1 кг воды при темпе??атуры кипения, если начальная температура воды была 0 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(t2-t1)=4200*1*(100-0)=4200*100=420 000=42,0кДЖ
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