Рассчитай кол-во теплоты, израсходованное на превращение в пар 1 кг воды при темпе??атуры кипения, если начальная температура воды была 0 градусов

Физика

Рассчитай кол-во теплоты, израсходованное на превращение в пар 1 кг воды при темпе??атуры кипения, если начальная температура воды была 0 градусов

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