Определите массу серной кислоты количеством вещества 1,5 моль
Химия
Определите массу серной кислоты количеством вещества 1,5 моль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном моле содержится 98г серной кислоты а в 1,5 моль х г , составляем пропорцию
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