помогите перевести пожалуйста срочно!!!

Гость: Гость:

С 1931 по 1948 мать Тереза преподавала в средней школе Святой Марии в Калькутте, но страдания и нищету, которую она увидела за стенами монастыря произвели на нее такое глубокое впечатление ,что в 1948 году она получила разрешение от своих настоятелей покинуть школу при монастыре и посвятить себя работе среди беднейших из бедных в трущобах Калькутты. после этого она основала свой собственный приход "'миссионеры милосердия", чья основная задача была любить и заботиться о тех, за кем не был готов ухаживать никто . Мать Тереза получила ряд наград и премий, включая Нобелевскую премию мира в 1979 году. Она умерла в 1997 году.