Помогите перевести текст даю 15 баллов ( заранее спасибо )

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Одной из величайших археологических сенсаций 20 века стало нахождение берестяных грамот в Новгороде в 1951м году. Позже более 1000и похожих документов были найдены (открыты) в Старой Руси, Смоленске, Торжке, Пскове, Твери, Москве и Рязани. Большинство документов - это обычные письма разных людей (то есть, письма, написанные разными людьми).Они рассказывают нам о ежедневной жизни в те времена. Они также показывают, что много людей в старой России знали, как писать и читать (умели писать и читать-пояснение). Это открытие изменило традиционные идеи (представления-пояснение) об образовании и культуре россиян в 11-15м веках. Одной из самых интересных берестяных грамот является рабочая тетрадь (с уроками-пояснение). Это урок орфографии с несколькими рисунками, сделанными мальчиком Онфимом. Ему тогда было, вероятно, 6 или 7 лет.