Помогите перевести текст и сделать 3,4 , 5 и 6 номер.

Гость: Гость:

Электроника является полем инженерии и применяется физики, занимающихся проектирования и применения электронных схем. Операция цепей зависит от потока электронов для генерации, передачи, приема и хранения информации.Сегодня трудно представить себе нашу жизнь без электроники. Она окружает нас повсюду. Ajre электронных устройств. широко используется в научных исследованиях и промышленного проектирования, они контролируют работу заводов и электростанций, Расчет траекторий космических кораблей и помочь людям открыть новые явления природы. Автоматизация производственных процессов и исследований на живых организмах стало возможным благодаря электроника.Изобретение вакуумных трубок в начале XX века был, отправной точкой быстрого роста современной электроники. Вакуумные трубки помощь в манипуляции сигналов. Развитие большое разнообразие труб, предназначенных для функций spe¬cialized стало возможным прогресс в технологии commu¬nication радио перед второй мировой Vfar и создание ранних компьютеров во время и вскоре после войны.Транзистор, изобретенный американскими учеными WShockly, J.Bardeen и WBrattain в 1948 году полностью заменил вакуумной трубки. Транзистор, небольшой кусок полупроводника с тремя электродами, имели большие преимущества над лучшими вакуумными трубками. Он предоставляет те же функции, как вакуумная трубка но на снижение веса, стоимости, потребление энергии и с высокой reli¬ability. С изобретением транзистора все основные цепи функции может осуществляться внутри твердых тел. Наконец были реализованы в целях создания электронных схем с полностью твердотельные компоненты. Ранних транзисторов могут реагировать со скоростью несколько миллионов раз в секунду. Это было достаточно быстро, чтобы служить в цепях Радио, но гораздо ниже скорости, необходимой для high¬speed компьютеров или для микроволновых систем связи.Прогресс в технологии полупроводников привели к devel¬opment интегральная схема (1С), который был обнаружен благодаря усилиям Джона Килби в 1958 году. Появилось новое поле науки — интегрированной электроники. Суть его-Пакетная обработка. Вместо делать, испытания и сборки компонентов descrete на чипе, один в то время, были сделаны крупные группировки этих компонентов вместе с их взаимосвязи все одновременно. 1С значительно уменьшен размер устройства, снижение man¬ufacturing расходов и в то же время они высокой скорости и повышенной надежности.