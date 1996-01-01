Помогите перевести текст пожалуйста.

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Помогите перевести текст пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера я взял мою младшую сестру в кино на "Матильду". Это довольно старый фильм для детей. Я также могу сказать, что это семейный фильм, потому что взрослым он может понравится также как и детям. Фильм появился на экранах в 1996 году. Режиссёром был Дэни ДэВито, известный американский актёр, который был звездой в фильме. Мара Вилсон играла ведущую роль, а именно роль Матильды. Дэвид Ньюман написал музыку к фильму. Матильда и правда приятная. Это захватывающий и трогательный фильм. Вам нравится....
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