Помогите перевести текст! Срочно!

Гость: Гость:

Новый ученик (мальчик) Во вторник новый ученик пришел в класс. На нем не было школьной формы. Только брюки, жакет и футболка. Том мог видеть, что мальчику не было комфортно. У него был(а) пластиковый(ая) рюкзак (сумка) с тетрадями, карандашами, ручками, линейками и ластиками в ней. Мальчик стоял у доски. Мисс Фаир разговаривала с мальчиком затем сказала:Девочки и мальчики это Петер Ривез (фамилии не переводятся). Он наш новый ученик. Пожалуйста, сделайте так чтобы ему было весело. Петер ваш ровестник. Покажите ему наше расписание. Я уверена что вы можете делать друг другу приятно. Петер будет проводить много времени с вами, и на улице тоже. И сейчас наш класс пополнился. Мисс Фаир ответила Петеру сесть рядом с Томом, за доску около окна. Прости дальше перевести не успеваю (Треня)