Помогите первое пожалуйста
Физика
Помогите первое пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клроче я не понiматъ что напiсале ты
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