Помогите первое пожалуйста

Физика
Помогите первое пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Клроче я не понiматъ что напiсале ты
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