Почему русским войскам в Куликовской битве удалось одержать победу(4,5 примеров)

История
Почему русским войскам в Куликовской битве удалось одержать победу(4,5 примеров)
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-Сбор ратных сил -Храбрость воинов и князя Дмитрия -Новизна тактики -Благосл.Сергеем Радонежским
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