Предложение состоящее из главных членах предложения и со знаком !
Русский язык
Предложение состоящее из главных членах предложения и со знаком !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скворцы прилетели!!!!
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Тебе нужно сравнить двух попугаев какаду и жако .запиши три вопроса, которые можно использовать для сравнения этих птиц