Предложение состоящее из главных членах предложения и со знаком !

Русский язык
Предложение состоящее из главных членах предложения и со знаком !
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скворцы прилетели!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите пожжж 1 и 2 пооожж
Ответить
Русский язык
Укажите словосочетание (-я) со связью ПРИМЫКАНИЕ. 1. Значительно разнообразить; 2.Упросили меня; 3.Мгновенно решили; 4.Посвятить детям.
Ответить
Математика
(x-5)-(2-2x)=6 решите уравнение
Ответить
Окружающий мир
Тебе нужно сравнить двух попугаев какаду и жако .запиши три вопроса, которые можно использовать для сравнения этих птиц
Ответить
Алгебра
В арифметической прогрессии а7=20, а10=11 найдите а19
Ответить