Сделать морфологический разбор слова погубит. Заранее спасибо.
Русский язык
Сделать морфологический разбор слова погубит. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Погубит -что сделает ? ,глагол ,начальная форма -погубить ,совершенный вид ,2 спряжение ,переходный ,невозвратный ,изъявительное наклонение ,будущее время ,3 лицо ,единственное число ,сказуемое .
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