Помогите пожалуйста! Крымская война Значение крепостного права, декабрьское в??оруженное восстание(даты, деятели, события, основные этапы, периоды)

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Крымская война дала толчок развитию вооружённых сил, военного и военно-морского искусства европейских государств. Во многих странах начался переход от гладкоствольного оружия к нарезному, от парусного деревянного флота к паровому броненосному [63], было положено начало использованию телеграфa в военных целях. В сухопутных войсках повысилась роль стрелкового оружия и, соответственно, огневой подготовки атаки. В Крымской войне зародились позиционные формы ведения войны, появился новый боевой порядок — стрелковая цепь, что также было результатом резко возросших возможностей стрелкового оружия. Со временем она полностью заменила колонны и рассыпной строй. Опыт Крымской войны частично лёг в основу военных реформ 1860—1870-х годов в России. вот держи если чё обращайся