Помогите пожалуйста! Крымская война Значение крепостного права, декабрьское в??оруженное восстание(даты, деятели, события, основные этапы, периоды)
История
Помогите пожалуйста! Крымская война Значение крепостного права, декабрьское в??оруженное восстание(даты, деятели, события, основные этапы, периоды)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крымская война дала толчок развитию вооружённых сил, военного и военно-морского искусства европейских государств. Во многих странах начался переход от гладкоствольного оружия к нарезному, от парусного деревянного флота к паровому броненосному [63], было положено начало использованию телеграфa в военных целях. В сухопутных войсках повысилась роль стрелкового оружия и, соответственно, огневой подготовки атаки. В Крымской войне зародились позиционные формы ведения войны, появился новый боевой порядок — стрелковая цепь, что также было результатом резко возросших возможностей стрелкового оружия. Со временем она полностью заменила колонны и рассыпной строй. Опыт Крымской войны частично лёг в основу военных реформ 1860—1870-х годов в России. вот держи если чё обращайся
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
определите стиль речи текста: задумывался ли ты когда нибудь, что такое бумажка, н??брежно брошенная в лесу
Литература
Литература