Проект газета День победы - 9 мая

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Ну ты можешь к сервер написать какую-нибудь историю 9 мае рассказать историю написать написать стих придумать и все что связано с девятым маем то что мы очень ценим бла бла бла 9 мая День Победы Мы очень ценим День Победы мы всех благодарим Кто там был любим и ценим мы все Спасибо вам что дали нам будущее все дальше придумываю сама