Проект газета День победы - 9 мая

Литература
Проект газета День победы - 9 мая
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну ты можешь к сервер написать какую-нибудь историю 9 мае рассказать историю написать написать стих придумать и все что связано с девятым маем то что мы очень ценим бла бла бла 9 мая День Победы Мы очень ценим День Победы мы всех благодарим Кто там был любим и ценим мы все Спасибо вам что дали нам будущее все дальше придумываю сама
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Разделить текст в Судокамере на 4 части
Ответить
Русский язык
Признаки глагола одеть как части речи.Глагол......................Стоит в ............. .
Ответить
Геометрия
Задание 261.Решите пожалуйста
Ответить
Алгебра
Вынесите за скобки общий множитель: а) a(x-2)-b(x-2)+c(2-x) б)2a(x-y)+2b(y-x)-c(x-y)
Ответить
Русский язык
Однокореные имена существительные, обозначьте склонение пылинки,снег,ночка,озим??, сахар, тигр
Ответить