Тебе нужно сравнить двух попугаев какаду и жако .запиши три вопроса, которые можно использовать для сравнения этих птиц
Окружающий мир
Тебе нужно сравнить двух попугаев какаду и жако .запиши три вопроса, которые можно использовать для сравнения этих птиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где обитают эти птицы? Чем они питаются? Их особенности
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите пожалуйста! Крымская война Значение крепостного права, декабрьское в??оруженное восстание(даты, деятели, события, основные этапы, пер...