Тебе нужно сравнить двух попугаев какаду и жако .запиши три вопроса, которые можно использовать для сравнения этих птиц

Окружающий мир
Тебе нужно сравнить двух попугаев какаду и жако .запиши три вопроса, которые можно использовать для сравнения этих птиц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где обитают эти птицы? Чем они питаются? Их особенности
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