Тебе нужно сравнить двух попугаев какаду и жако .запиши три вопроса, которые можно использовать для сравнения этих птиц

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Тебе нужно сравнить двух попугаев какаду и жако .запиши три вопроса, которые можно использовать для сравнения этих птиц

Автор: Гость