Укажите словосочетание (-я) со связью ПРИМЫКАНИЕ. 1. Значительно разнообразить; 2.Упросили меня; 3.Мгновенно решили; 4.Посвятить детям.

Русский язык
Укажите словосочетание (-я) со связью ПРИМЫКАНИЕ. 1. Значительно разнообразить; 2.Упросили меня; 3.Мгновенно решили; 4.Посвятить детям.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое третье остальные управление
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(x-5)-(2-2x)=6 решите уравнение
Ответить
Окружающий мир
Тебе нужно сравнить двух попугаев какаду и жако .запиши три вопроса, которые можно использовать для сравнения этих птиц
Ответить
Алгебра
В арифметической прогрессии а7=20, а10=11 найдите а19
Ответить
Русский язык
Сделать морфологический разбор слова погубит. Заранее спасибо.
Ответить
История
Помогите пожалуйста! Крымская война Значение крепостного права, декабрьское в??оруженное восстание(даты, деятели, события, основные этапы, пер...
Ответить