Укажите словосочетание (-я) со связью ПРИМЫКАНИЕ. 1. Значительно разнообразить; 2.Упросили меня; 3.Мгновенно решили; 4.Посвятить детям.

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Укажите словосочетание (-я) со связью ПРИМЫКАНИЕ. 1. Значительно разнообразить; 2.Упросили меня; 3.Мгновенно решили; 4.Посвятить детям.

Автор: Гость