Сделать морфемный и морфологический разбор слова смотришь, вырвалась.

Русский язык
Сделать морфемный и морфологический разбор слова смотришь, вырвалась.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфологический: 1)Смотришь(что делаешь?) н.ф смотреть,глаг., II спр., в прош. вр., 2 е лицо, ед.ч., сказуемое 2) Вырвалась(что сделала?) нф. вырываться, глаг., 1 спр, прош.вр., ед.ч, 3- лицо, сказуемое.
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