ПОМОГИТЕ ПЛИЗ 30 БАЛЛОВ НАДО ПЕРЕВЕСТИ ТЕКСТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Лондонцы любят свои парки и гордятся ими. Лондон очень богат на парки и сады. Ты можешь провести целый день в этой стране, не покидая Лондона. Лондонские парки полны деревьев, травы, цветов, прудов и небольших озёр. Вы можете гулять среди зеленых деревьев, расслабиться на лодке на одном из прудов, восхищаться прекрасными цветами и растениями или принять участие в одном из многих видов деятельности, таких как теннис, плавание, езда верхом. Здесь находятся восемь Королевских парков внутри и вокруг Лондона. Четыре из них расположены в центре Лондона: Гайд Парк, Грин Парк, Парк Святого Джеймса и Кенсингтонские Сады. Гайд Парк — самый большой из этих четырех. Он знаменит благодаря своей внешней деятельности. Лондонцы катаются на своих велосипедах и роликах на дорогах парка, играют в теннис или катаются на лошадях. В парке есть место, которое называется "Угол оратора". По утрам воскресенья любой может говорить о чем-нибудь, что он или она считает важным. Сент Джеймс Парк — старинный парк Лондона — очень красив со своими зелеными деревьями и разноцветными цветами и видом на Букингемский Дворец. Озеро в этом парке является домом для многих диких птиц, включая лебедей, пеликанов и гусей. Летом здесь проводятся бесплатные концерты в центре парка. В Кенсингтонских Садах можно увидеть статую известного сказочного героя Питера Пэна. Этот парк находится к западу от Гайд-Парка. Вы также можете посетить Парк Регента, где можете найти розовый сад, несколько детских игровых площадок, озеро и театр, где летом вы можете насладиться пьесами Шекспира под открытым небом. С 1828 года Регент Парк является домом для Лондонского зоопарка. Этот зоопарк один из самых старых в мире. В зоопарке живут около 5000 животных (от тигров и жирафов до крокодилов и ящериц). Лондонские парки и сады бесплатны для всех.