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А÷8 бөліндісі нің мәндерін а=0,8,16 деп алып, тап. тексер
Математика
А÷8 бөліндісі нің мәндерін а=0,8,16 деп алып, тап. тексер
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