Запиши разности в которых уменьшаемое и вычитаемое равны .найжи их значения. что ты заметил
Математика
Запиши разности в которых уменьшаемое и вычитаемое равны .найжи их значения. что ты заметил
Ответ(ы):
Гость:
1-1=0 2-2=0 3-3=0 .........=0 Если уменьшаемое и вычитаемое равны то разность будет всегда равна 0
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