что такое вдохновение

Русский язык
что такое вдохновение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вдохновение — состояние наивысшего подъёма, когда познавательные и эмоциональные сферы человека соединены и направлены на решение творческой задачи. Человека в состоянии творческого вдохновения как бы несёт «поток», он не всё понимает в своих действиях, не всегда может сказать, сколько прошло времени (час, день, сутки). Нередко с пребыванием в состоянии творческого вдохновения связано и возникновениеинсайтов, озарений.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
№12, задание под буквой в)
Ответить
Математика
Скоромть звука в воде 1500м с за какое время звук проходит в воде расстоянте 750 км
Ответить
Русский язык
Подберите к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя прилагатель??ое из сказки.Запишите составленные словосочетания. Синее море, ....
Ответить
Биология
Вот ... что выполняет функцию внутреннего скелета? плииз.
Ответить
Математика
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ В ТЕЧЕНИЕ 8-ЧАСОВОГО ДНЯ ПЕЧАТАЕТ ДО 96 СТР.ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ ПЕЧАТАЕТ ПО 24 СТР.В ЧАС. СКОЛЬКО СТРАНИЦ ПЕЧАТАЕТ ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ В...
Ответить