что такое вдохновение
Русский язык
что такое вдохновение
Ответ(ы):
Гость:
Вдохновение — состояние наивысшего подъёма, когда познавательные и эмоциональные сферы человека соединены и направлены на решение творческой задачи. Человека в состоянии творческого вдохновения как бы несёт «поток», он не всё понимает в своих действиях, не всегда может сказать, сколько прошло времени (час, день, сутки). Нередко с пребыванием в состоянии творческого вдохновения связано и возникновениеинсайтов, озарений.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Математика
Русский язык
Подберите к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя прилагатель??ое из сказки.Запишите составленные словосочетания. Синее море, ....