Вот ... что выполняет функцию внутреннего скелета? плииз.
Биология
Вот ... что выполняет функцию внутреннего скелета? плииз.
Ответ(ы):
Гость:
У лануетника роль внутреннего скелета выполняет хорда
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