Масса 10 л бензина 7 кг а 100 л керосина 80 кг На сколько килограмов 1 л керосина тяжеле?? 1 л бензина
Математика
Масса 10 л бензина 7 кг а 100 л керосина 80 кг На сколько килограмов 1 л керосина тяжеле?? 1 л бензина
Ответ(ы):
Гость:
7:10=0,7 кг в 1 литре бензина 80:100=0,8 в 1 литре керосина 0,8-0,7=0,1 Ответ на 0,1 кг 1л керосина тяжелее 1л бензина
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