Масса 10 л бензина 7 кг а 100 л керосина 80 кг На сколько килограмов 1 л керосина тяжеле?? 1 л бензина

Математика

Масса 10 л бензина 7 кг а 100 л керосина 80 кг На сколько килограмов 1 л керосина тяжеле?? 1 л бензина

Автор: Гость