Помогите пожалуйста с тестом по биологии. Примерами идиоадаптаций являются: 1. Различные способы строительства гнезд у птиц. 2. Появление плода у растений в процессе эволюции 3. Предупреждающая окраска у божье коровки 4. И...

Биология

Помогите пожалуйста с тестом по биологии. Примерами идиоадаптаций являются: 1. Различные способы строительства гнезд у птиц. 2. Появление плода у растений в процессе эволюции 3. Предупреждающая окраска у божье коровки 4. Исчезновение хорды у взрослых сидячих форм оболочников асцидий 5. Различные способы распространения семян и плодов у растений 6. Появление легочного дыхания у земноводных в процессе филогенеза

Автор: Гость