Помогите пожалуйста с тестом по биологии. Примерами идиоадаптаций являются: 1. Различные способы строительства гнезд у птиц. 2. Появление плода у растений в процессе эволюции 3. Предупреждающая окраска у божье коровки 4. И...

Биология
Помогите пожалуйста с тестом по биологии. Примерами идиоадаптаций являются: 1. Различные способы строительства гнезд у птиц. 2. Появление плода у растений в процессе эволюции 3. Предупреждающая окраска у божье коровки 4. Исчезновение хорды у взрослых сидячих форм оболочников асцидий 5. Различные способы распространения семян и плодов у растений 6. Появление легочного дыхания у земноводных в процессе филогенеза
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ 6 так как все остальные являются примерами адаптации а не идиоадаптации
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