Разбор слова АГРОНОМ по составу
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Разбор слова АГРОНОМ по составу
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Агроном КОРЕНЬ - агро СУФФИКС - ном окончание нулевое Основа слова АГРОНОМ
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