Расстояние между поселками 18 км .вышли два пешехода одновременно друг другу они в??третились через 2 часа один из них шёл со скоростью 4 км в час с какой скоростью шёл второй пешеход?

Математика

Расстояние между поселками 18 км .вышли два пешехода одновременно друг другу они в??третились через 2 часа один из них шёл со скоростью 4 км в час с какой скоростью шёл второй пешеход?

Автор: Гость