Расстояние между поселками 18 км .вышли два пешехода одновременно друг другу они в??третились через 2 часа один из них шёл со скоростью 4 км в час с какой скоростью шёл второй пешеход?
Математика
Расстояние между поселками 18 км .вышли два пешехода одновременно друг другу они в??третились через 2 часа один из них шёл со скоростью 4 км в час с какой скоростью шёл второй пешеход?
Ответ(ы):
Гость:
5 км/ч................
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