Помогите решить задачу по геометрии очень надо !!!!!!!!!!)))))))))
Геометрия
Помогите решить задачу по геометрии очень надо !!!!!!!!!!)))))))))
Ответ(ы):
Гость:
Треугольники MKN и EKF подобны (соответствующие углы равны). Коэффициент подобия - отношение соответственных сторон треугольников. к=KE/KM=KF/KN=6/(6+10)=9/(9+15)=3/8. Отношение периметров подобных треугольников равно коэффициенту подобия. Pkef/Pkmn=3/8⇒ Pkmn/Pktf=8/3; Отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента подобия. Sktf/Skmn=(8/3)²=64/9=7 1/9.
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