Сочинение про Петра Гринёва А.С.Пушкин "Капитанская дочка" помогите плиз срочно нужно плиз

Гость: Гость:

Начинается произведение с воспоминаний Гринёва Петра Андреевича о своём детстве. Его отправили на службу в Оренбург. По дороге куда тот вместе с Савельичем попадет под бурю, сбиваются с пути. На помощь к ним приходит мужик, которому потом Гринёв в качестве благодарности отдаёт свой заячий тулуп. По приезду в пункт назначения его приняла семья Мироновых. Гринёву очень полюбилась их дочка Маша. В крепости он успел подружиться со Швабриным. Но после насмешек и грязных слов в сторону Марии у двух друзей произошла дуэль, в которой ранили Гринёва. Но вот на крепость Налетели мятежники. Первым был казнён комендант, после другие, помиловали только Гринёва, так как Пугачёв был именно тем человеком, который помог ему некогда выбраться из бури. Машу взяли в плен, но Пётр Андреевич её спас и в качестве невесты отправил к своим родителям. Сам же он попал под арест, его осудили, но сердце девушки не находило себе места. Она едет в Санкт-Петербург и лично упрашивает императрицу освободить своего возлюбленного.