Срочно!!! Определите силу тока в спирали электроплитки, имеющей сопротивление 44О??, если напряжение в сети 220В.

Физика
Срочно!!! Определите силу тока в спирали электроплитки, имеющей сопротивление 44О??, если напряжение в сети 220В.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I=U/R I=220/44=5 Ампер Ответ:5 Ампер
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