Срочно!!! Определите силу тока в спирали электроплитки, имеющей сопротивление 44О??, если напряжение в сети 220В.

Физика

Срочно!!! Определите силу тока в спирали электроплитки, имеющей сопротивление 44О??, если напряжение в сети 220В.

Автор: Гость