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Дробь 1/8 - 4 : 2/3 сколько будет
Математика
Дробь 1/8 - 4 : 2/3 сколько будет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)4:2/3=6 2)1/8-6= -5,7/8
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