Запишыте обыкновеннную дробь в виде десятичноц вычисли
Математика
Запишыте обыкновеннную дробь в виде десятичноц вычисли
Ответ(ы):
Гость:
Какую именно обыкновенную дробь надо записать?
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