Помогите пожалуйста срочно!!! Ответьте на вопрос: Какой ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ возник в Англии 17 марта 1649 г. И ПОЧЕМУ???

История

Помогите пожалуйста срочно!!! Ответьте на вопрос: Какой ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ возник в Англии 17 марта 1649 г. И ПОЧЕМУ???

Автор: Гость