Помогите пожалуйста срочно!!! Ответьте на вопрос: Какой ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ возник в Англии 17 марта 1649 г. И ПОЧЕМУ???
История
Помогите пожалуйста срочно!!! Ответьте на вопрос: Какой ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ возник в Англии 17 марта 1649 г. И ПОЧЕМУ???
Ответ(ы):
Гость:
Возникла Английская буржуазная революция
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